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Кольцо вокруг Мариуполя, продвижение сил: главное из брифинга МО по Украине

10:19
  • суббота
  • 05 марта 2022

Уничтожен склад боеприпасов в воинской части в Житомире

Министерство обороны России выступило с новым брифингом по ситуации на Украине, где ведется спецоперация по демилитаризации и денацификации страны.
Минобороны России объявило режим тишины

Как сообщили в ведомстве, силы ДНР за ночь продвинулись на 27 километров, силы ЛНР вышли на рубеж Богуславка - Тельмаховка - Калиновка.

Российские силы за прошедшие сутки взяли под контроль 10 населенных пунктов. Вместе с тем силы ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя, боевики "Азова" и "Айдара" ведут огонь по вошедшим в город подразделениям народной милиции.

Российские военные уничтожили склад боеприпасов в воинской части в Житомире, всего за время спецоперации поражены 2037 объектов военной инфраструктуры ВСУ. Это в том числе 71 пункт управления и узлов связи. Кроме того, уничтожены 74 реактивных системы залпового огня, 66 самолетов на земле и 16 в воздухе, 708 танков и других боевых бронемашин.

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