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PayPal приостановил работу в России

10:46
  • суббота
  • 05 марта 2022

Решение связано с ситуацией на Украине

Электронная платежная система PayPal приостановила предоставление услуг в России.
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"В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России", - приводит заявление компании ТАСС.

Как уточнил директор PayPal Дэн Шульман, решение связано с ситуацией на Украине.

Кроме того, в субботу стало известно, что маркетплейс eBay приостановил доставку заказов в Россию и на Украину с 3 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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