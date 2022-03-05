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Польша получит 250 танков Abrams

11:19
  • суббота
  • 05 марта 2022

Их разместят на восточной границе страны

Конгресс США согласился продать Польше 250 танков Abrams, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
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"Войско польское усиливается! Конгресс США дал согласие на продажу Польше 250 танков Abrams", - написал он в Twitter.

По словам министра, для Польши это самый важный контракт на закупку вооружения за последние много лет.

Уточняется, что речь идет о новейшей версии этих танков M1A2 SEPv3. Их разместят на восточной границе страны.

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