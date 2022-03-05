Польша получит 250 танков Abrams

Их разместят на восточной границе страны

Конгресс США согласился продать Польше 250 танков Abrams, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"Войско польское усиливается! Конгресс США дал согласие на продажу Польше 250 танков Abrams", - написал он в Twitter.

По словам министра, для Польши это самый важный контракт на закупку вооружения за последние много лет.

Уточняется, что речь идет о новейшей версии этих танков M1A2 SEPv3. Их разместят на восточной границе страны.

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