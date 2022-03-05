В России госпитализировали еще 9295 человек с коронавирусом

Выздоровели за сутки 155725 пациентов

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 9295 человек, сообщили в оперштабе по контролю за распространением заболевания.

Прирост новых случаев составил 86769. Скончались за сутки 750 пациентов, выздоровели - 155725.

В Свердловской области заболели за сутки 4802 человека, в Самарской - 3576, в Санкт-Петербурге - 3481. В Москве выявили 2060 новых случаев, в Подмосковье - 1409.

"Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 861 793 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 355537 летальных исходов", - сказано в сообщении.

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