ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России госпитализировали еще 9295 человек с коронавирусом

11:08
  • суббота
  • 05 марта 2022

Выздоровели за сутки 155725 пациентов

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 9295 человек, сообщили в оперштабе по контролю за распространением заболевания.
В Кремле отметили снижение заболеваемости COVID-19

Прирост новых случаев составил 86769. Скончались за сутки 750 пациентов, выздоровели - 155725.

В Свердловской области заболели за сутки 4802 человека, в Самарской - 3576, в Санкт-Петербурге - 3481. В Москве выявили 2060 новых случаев, в Подмосковье - 1409.

"Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 861 793 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 355537 летальных исходов", - сказано в сообщении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.