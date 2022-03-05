Киев продолжает вербовку в армию зарубежных неонацистов

А президент страны тем временем готовится сжигать Будапештский меморандум

Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа установить бесполетную зону над Украиной. В своем видеообращении президент назвал саммит, на котором было принято это решение, слабым и неуверенным. И обвинил альянс в недостаточной поддержке.

Накануне состоялось и экстренное заседание Совбеза ООН из-за ситуации на Запорожской АЭС. Западные СМИ охвачены паникой, несмотря на заявления МАГАТЭ о том, что радиационный фон в норме.

Теперь у Киева, похоже, не осталось иллюзий: НАТО не станет закрывать небо над Украиной. Хотя все еще обещает помочь. Страны альянса пообещали поставить ВСУ 50 тонн дизельного топлива. Настолько "щедрого" подарка Зеленский явно не ожидал.

"50 тонн топлива для Украины! Видимо, для того, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум. Чтобы лучше горело. Но он для нас уже сгорел. Вы могли закрыть наше небо. Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли вы защитить свои страны", - сказал он в видеообращении.

Заседание Совбеза ООН созвали после появившейся информации о возможных угрозах в связи с пожаром на Запорожской атомной станции. Британские газеты пестрят заголовками о том, что Россия якобы наносит удар по ядерному объекту, а радиоактивное облако угрожает Европе. Хотя и МАГАТЭ, и Пентагон сообщили: реакторы не пострадали, радиоактивных утечек нет.

Попытку обвинить во всем Москву в нашем Минобороны отвергли еще накануне, пояснив, что диверсию устроили сами украинские военные. А постпред России в ООН напомнил: в 2014 году украинские националисты уже пытались дестабилизировать ситуацию на АЭС. Однако тогда западные государства предпочли закрыть на это глаза.

"Разворачивается массированная пропагандистская антироссийская кампания, базирующаяся на абсурдных утверждениях, что Россия якобы пытается создать очаг радиоактивного заражения. Призываю задуматься: какой смысл нам это сделать? Никто лучше нас не владеет ситуацией", - подчеркнул Василий Небензя.

Киев же тем временем продолжает вербовать в свою армию наемников, в том числе немецких неонацистов. Журналисты провели собственное расследование. Корреспондент связался с вербовщиками, заявив, что якобы хочет принять участие в боевых действиях. Человек, представившийся членом гражданского корпуса запрещенного в России "Азова", рассказал "новобранцу", как это можно сделать.

"Я даю им информацию о том, как добраться до Украины, и передаю ее интернациональному легиону, политические взгляды или национальность при этом никогда не обсуждались", - рассказывается в материале.

В МВД Германии знают о вербовке правых экстремистов. Утверждая, правда, при этом, что случаи единичные. Однако авторы статьи уверены: контакты между украинскими и немецкими неонацистами налажены давно, из ФРГ регулярно выезжают группы радикалов для участия в боях.

Впрочем, Киев не теряет надежды получить и более серьезную помощь. Ранее пресс-служба ВМС Украины заявляла, что Болгария, Польша и Словакия якобы передадут ей 70 боевых самолетов МиГ-29 и Су-25. Однако Братислава опровергла информацию о поставках: самолетов не будет. А вот на антироссийские санкции никто не скупится.

Сингапур ввел ограничения против российских банков и запретил экспорт продукции военного назначения. CNN и ABC прекратили вещание в России. Черногория закрыла небо для российских самолетов. А Борис Джонсон и вовсе заговорил на мове.

Похоже, Европа готова и дальше сама себя высекать, хотя экономическое положение ряда стран сложно назвать стабильным. Венгрия уже запретила экспорт зерна из-за роста цен. Стоимость пшеницы на бирже выросла до максимума почти за 14 лет, кукурузы - за девять. Россия тем временем делает все, чтобы избежать не только экономических последствий, но и реальных жертв.

Военные создали коридоры для выхода украинских мирных жителей. Генсек ООН также поблагодарил Москву за помощь в эвакуации персонала Организации Объединенных Наций. В ходе интервью телеканалу Sky News Arabia пресс-секретарь президента России в очередной раз напомнил, что главная задача спецоперации - демилитаризация Украины. А это фрагмент эфира американского телеканала, где выступал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор: "Восточная часть Украины - в руках России, но, опять же, они не захватывают территории, а разгоняют украинские войска. Я думаю, Зеленский - марионетка. Он подвергает большое число своих граждан ненужному риску. Нейтральная Украина - это так же хорошо для нас, как и для России".

При этом полковник армии США добавил, что многие сообщения, которые поступают сегодня из украинских СМИ, на деле оказываются ложью.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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