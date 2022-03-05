Десятилетний мальчик спас братьев из пожара в Орловской области

Дом сгорел полностью

Не считает себя героем, но будет представлен к награде. Десятилетний Роман Матвеев из Орловской области не растерялся и вывел трех младших братьев из охваченного пламенем дома. У него было всего несколько минут, чтобы спасти детей, ведь пожар в здании начался внезапно.

Десятилетний Рома скромничает. Но ведь спасти из горящего дома трех младших братьев - поступок действительно героический. Все случилось, когда отец был на работе, а мама ненадолго вышла в магазин. Пока дети смотрели мультфильмы, в прихожей вспыхнул пожар. Рома - самый старший - не растерялся.

"Пошел дым из коридора, я сразу его заметил. Вывел сначала Артема и Диму. С ними вышел, потом пошел за Владиком. Он ожоги получил на голове", - рассказал мальчик.

"Пластик когда начал плавиться в доме, вот эти куски отваливались и попадали. Что у ребенка у маленького, что у него. На руках и на ногах вот эти вот остались. Особо никаких травм он не получил. Ни он, ни маленький. Я не знаю, что бы я делала, если бы не Рома", - а это уже слова его мамы.

Когда Рома с младшим братом на руках проходил через коридор, уже полыхало вовсю. Еще две-три минуты - и единственный выход был бы заблокирован. Пожарных сразу же вызвали соседи. Они же забрали выбежавших детей к себе.

"Я быстро вышла на улицу, уже из двери, из окон огонь выбивался. Детки уже сидели в гараже. В маечках, в трусиках, с голыми ножками", - говорит соседка.

За считанные минуты частный дом сгорел полностью.

"Позвонил сосед, я с работы прибежал сюда, тут уже были три машины МЧС. Ну они потушили, что смогли. Там все залило водой, весь пластик пожегся. Газовый котел тоже. Ничего не осталось", - рассказал отец семейства.

Сразу после пожара семью с детьми разместили в районном кризисном центре, где они будут находиться, пока не найдут новый дом. Местные власти пообещали материальную поддержку. А жители организовали добровольный сбор средств, чтобы помочь соседям.

Александра Панина, Анна Александрова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"