Минобороны показало кадры применения Ка-52 на Украине

В спецоперации принимает участие пара машин

Министерство обороны России в субботу показало видео, на которых запечатлено боевое применение двух вертолетов Ка-52 на Украине.

Уточняется, что в спецоперации принимает участие пара машин.

Как добавили в ведомстве, армейская авиация уничтожает бронетехнику, сопровождает колонны, доставляет десант и военные грузы.

На сегодняшний день военные силы России уничтожили уже 2037 объектов инфраструктуры ВСУ.

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