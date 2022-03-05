ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пушилин сообщил о подрыве боевиками дома в Мариуполе

11:43
  • суббота
  • 05 марта 2022

Под завалами могут находиться 200 человек

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в субботу, что боевики запрещенного в России нацбатальона "Азов" взорвали дом в Мариуполе на бульваре Меотиды.

Под завалами в подвале находятся до 200 человек, среди них - женщины и дети.

Ранее в Минобороны России объявили об установлении режима тишины с 10:00 по Москве для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи через открытые по согласованию с Киевом гуманитарные коридоры.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военные действия на Украине
Военные действия на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.