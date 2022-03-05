Пушилин сообщил о подрыве боевиками дома в Мариуполе

Под завалами могут находиться 200 человек

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в субботу, что боевики запрещенного в России нацбатальона "Азов" взорвали дом в Мариуполе на бульваре Меотиды.

Под завалами в подвале находятся до 200 человек, среди них - женщины и дети.

Ранее в Минобороны России объявили об установлении режима тишины с 10:00 по Москве для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи через открытые по согласованию с Киевом гуманитарные коридоры.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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