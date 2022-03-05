​​​​​​​Редакция "Эха Москвы" прекратила существование

Журналистам предложат компенсацию или трудоустройство в холдинге

Бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что редакция радиостанции полностью прекратила существование.

"Каждому отдельному журналисту будет предложена компенсация и увольнение или перевод внутри холдинга. Мне работу не предлагали, компенсацию тоже. Мне выплатят то, что мне положено по закону", - рассказал он в беседе с ТАСС.

По словам Венедиктова, совет директоров радиостанции решил расторгнуть с ним трудовой договор. В дальнейшем он планирует заниматься "историческими проектами".

Ранее "Эхо Москвы" отключили от эфира за размещение ложной информации о специальной военной операции России на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"