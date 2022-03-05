Зеленский высказался о будущем переговоров с Россией

Президент Украины выступил с очередным видеобращением

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в субботу с очередным видеообращением. Он, в частности, затронул тему продолжения переговоров между российской и украинской делегацией.

По словам Зеленского, важно, чтобы выполнялась прежде достигнутая договоренность о создании гуманитарных коридоров.

"Мы делаем все с нашей стороны, чтобы договоренность заработала. Это одна из главных задач именно на сегодня. Посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе", - сказал украинский лидер.

Министерство обороны России ранее в субботу сообщило, что с 10 часов утра российской стороной объявляется режим тишины на Украине для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

24 февраля Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"