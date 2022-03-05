Песков: компании постепенно вернутся на российский рынок

США и Европа не могут изолировать Россию от мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в субботу заявил, что США и Европа не могут изолировать Россию от мира. При этом Москва и Вашингтон сохраняют определенные каналы диалога.

Как добавил кремлевский спикер, Москва будет противостоять экономическому бандитизму, выбирая те меры, которые лучшим образом соответствуют ее интересам.

Зарубежные компании постепенно вернутся на российский рынок и будут нагонять упущенное, продолжил Песков. По его словам, на смену нынешней ситуации придет время бурного экономического роста.

Также пресс-секретарь заявил, что планы США ограничить использование российской нефти могут перекосить мировые энергетические рынки, передает ТАСС.

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