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Песков: компании постепенно вернутся на российский рынок

13:16
  • суббота
  • 05 марта 2022

США и Европа не могут изолировать Россию от мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в субботу заявил, что США и Европа не могут изолировать Россию от мира. При этом Москва и Вашингтон сохраняют определенные каналы диалога.
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Как добавил кремлевский спикер, Москва будет противостоять экономическому бандитизму, выбирая те меры, которые лучшим образом соответствуют ее интересам.

Зарубежные компании постепенно вернутся на российский рынок и будут нагонять упущенное, продолжил Песков. По его словам, на смену нынешней ситуации придет время бурного экономического роста.

Также пресс-секретарь заявил, что планы США ограничить использование российской нефти могут перекосить мировые энергетические рынки, передает ТАСС.

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