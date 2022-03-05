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Кремль объяснил необходимость наказания за фейки о ВС

13:22
  • суббота
  • 05 марта 2022

Против России развязана информационная война

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стране был срочно необходим закон об ответственности за распространение недостоверных данных о действиях Вооруженных сил.
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"Время сейчас нелегкое. Вы видите, что закон был необходим и был необходим срочно. В связи с абсолютно беспрецедентной не кампанией, а информационной войной, которая была развязана против нашей страны", - подчеркнул кремлевский спикер.

По его словам, на фоне информвойны нужно было принять жесткие законы.

В пятницу президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС, а также призывы к антироссийским санкциям. Самое суровое наказание - 15 лет лишения свободы - предусмотрено, если фейки повлекут тяжкие последствия.

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