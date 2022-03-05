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Вице-спикер ГД прокомментировал закон о тюремном сроке за призывы к участию в незаконных акциях

13:36
  • суббота
  • 05 марта 2022

Под видом "антивоенных" митингов финансируемая из-за границы оппозиция пытается раскачать ситуацию

В России наблюдается всплеск активности провокаторов, призывающих людей выходить на несогласованные акции протеста против действий российских военных на Украине, заявил в беседе с АГН "Москва" вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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"Под видом "антивоенных" митингов финансируемая из-за границы оппозиция пытается раскачать ситуацию внутри нашей страны, ударить в спину России в эти непростые для нее времена. Причем их целевой аудиторией становятся подростки, которыми проще всего манипулировать", - отметил парламентарий.

Он напомнил, что вчера был принят закон, согласно которому за подобные действия можно получить до пяти лет лишения свободы.

"Так что на месте этих провокаторов я бы хорошенько подумал - стоят ли получаемые от кураторов задания нескольких лет жизни", - добавил депутат.

По его словам, в стране пытаются раскачать внутриполитическую ситуацию, так что ответные меры оправданы. Вместе с тем закон предусматривает и ответственность за распространение в интернете фейков.

Как рассказал Толстой, злоумышленниками на создание и работу тиражирующих фейки о действиях российских военных проукраинских ботоферм тратятся миллиарды рублей, пророссийские же источники информации подвергаются массированным DDoS-атакам.

За распространение заведомо ложной информацию о ходе специальной военной операции на Украине на физлиц может быть наложен штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн руб. Возможно также лишение свободы до трех лет. За дискредитацию действий российских военных (если это привело к тяжким последствиям) может грозить до пяти лет колонии.

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