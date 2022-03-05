Бастрыкин поручил возбудить дело из-за подрыва дома в Мариуполе

Необходимо взаимодействие со следственными органами ДНР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту подрыва украинскими националистами жилого дома в Мариуполе.

"Он указал на необходимость оперативного принятия всех необходимых мер, в том числе во взаимодействии со следственными органами ДНР", - приводит сообщение СК ТАСС.

Ранее в субботу глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что боевики запрещенного в России нацбатальона "Азов" взорвали дом в Мариуполе на бульваре Меотиды.

Поступали данные о том, что под завалами в подвале находятся до 200 человек, в основном это женщины и дети.

Как ранее сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в Мариуполе фиксируется гуманитарная катастрофа. Уже пять-шесть дней во многих районах города нет воды, света и тепла. В магазинах отсутствуют продукты.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

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