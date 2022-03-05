Росавиация рекомендовала приостановить все рейсы за рубеж

С 6 марта

На фоне массовых арестов самолетов за рубежом Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям приостановить все международные рейсы, передает со ссылкой на ведомство "Интерфакс".

Уточняется, что касается рекомендация имеющих зарегистрированные в реестрах других государств воздушные суда авиакомпаний. Их просят приостановить международные перевозки с 6 марта.

Вместе с тем с полуночи 8 марта рекомендовано приостановить перевозки из-за рубежа в Россию.

Ранее в субботу Росавиация сообщила, что о решении властей продлить режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России.

ОБНОВЛЕНИЕ (15:18): "Аэрофлот" приостановит все международные рейсы, кроме полетов в Белоруссию, с 8 марта.

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