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Росавиация рекомендовала приостановить все рейсы за рубеж

14:13
  • суббота
  • 05 марта 2022

С 6 марта

На фоне массовых арестов самолетов за рубежом Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям приостановить все международные рейсы, передает со ссылкой на ведомство "Интерфакс".
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Уточняется, что касается рекомендация имеющих зарегистрированные в реестрах других государств воздушные суда авиакомпаний. Их просят приостановить международные перевозки с 6 марта.

Вместе с тем с полуночи 8 марта рекомендовано приостановить перевозки из-за рубежа в Россию.

Ранее в субботу Росавиация сообщила, что о решении властей продлить режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России.

ОБНОВЛЕНИЕ (15:18): "Аэрофлот" приостановит все международные рейсы, кроме полетов в Белоруссию, с 8 марта.

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