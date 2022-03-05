Переговоры, эвакуация, гумпомощь: главное из заявлений Лаврова по Украине

Националисты не дают мирным жителям воспользоваться гумкоридорами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу сделал несколько заявлений о ситуации на Украине, где российские ВС проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны, передает ТАСС.

Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, Россия с первых дней выражала готовность обеспечить гуманитарные коридоры. Удары ВС наносят исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины.

Кроме того, российские военные были готовы помочь в эвакуации иностранных студентов из Харькова, но украинская сторона этому помешала. Также есть информация о том, что власти Херсона отказались принимать гуманитарную помощь от России.

Лавров уточнил, что, согласно последним данным, власти Мариуполя отказываются предоставить жителям возможность выйти по гуманитарному коридору, ранее организованному Россией.

По поводу переговоров министр напомнил, что Москва четко обозначила свои условия, а Киев постоянно придумывает предлоги, чтобы отложить начало очередного раунда. Озлобленные заявления Зеленского не добавляют оптимизма, он хочет спровоцировать конфликт между НАТО и Россией, резюмировал Лавров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"