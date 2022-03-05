Эксперты обсудили развитие IT-отрасли в России

Новые цифровые технологии для предпринимателей позволят укрепить экономику

Активное развитие IT-отрасли в России дает множество новых возможностей для предпринимателей. Инновационные концепции и бизнес-модели обсудили за круглым столом бизнесмены и эксперты. Так, например, участники дискуссии предложили сформировать в Сети реестр надежных компаний, который поможет новичкам найти подходящих партнеров.

Активное развитие информационных технологий в России открывает многочисленные возможности для развития предпринимательства, и, как следствие, экономики страны в целом. Инновационные концепции и бизнес-модели в IT обсудили на круглом столе руководители компаний партнерского бизнеса и эксперты.

"То, что может сделать бизнес конкурентоспособным в это непростое время - это внедрение цифровых технологий, внедрение сервисов, которые позволят уменьшить издержки, увеличить коммуникации", - отметил научный руководитель факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового Университета при Правительстве России Сергей Белоконев.

Сегодня информационные технологии прочно вошли в жизнь каждого человека, достаточно иметь смартфон под рукой.

"IT-технологии настолько просты, что не надо думать, как они осуществляются. Они просто удобны для потребителя. Они дают возможность экономить бюджет, они дают возможность экономить время", - обратила внимание Елена Мищенко, президент компании RC Group.

Новые цифровые технологии для предпринимателей позволят укрепить экономику, поднять доходы населения и сформировать так называемый средний класс в стране.

"Здесь важно поднимать финансовую грамотность и среди населения и, конечно же, кроме этого важно создавать методики, которые позволяли бы оценивать компании", - заявила CEO компании RC Group Мария Михайлова.

Одна из таких методик - добровольная сертификация участников партнерского бизнеса. Это позволит отсеивать финансовые пирамиды. Сформированный реестр надежных компаний, доступный в Сети для всех, поможет начинающему предпринимателю выбрать подходящего партнера.

Елена Сахно, Сергей Смирнов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"