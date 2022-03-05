Нацбатальоны не выпускают мирных жителей из Мариуполя

Гуманитарные колонны украинской стороной не формировались

Сегодня на Украине с 10 часов действует режим тишины. Его объявило наше Минобороны. Российская сторона открыла согласованные с Киевом гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Но пока маршрутом не воспользовался ни один человек. Украинские националисты всячески препятствуют процессу эвакуации. В Мариуполе боевики запрещенного в России батальона "Азов" взорвали дом - об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Под завалами могут быть до 200 человек, среди них - женщины и дети. Информацию о пострадавших сейчас выясняют. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Это первые жители Мариуполя, которым в субботу удалось выехать из окруженного города. Самостоятельно, а не по гумкоридору, который нацбатальоны все-таки заблокировали. Очевидцы рассказывают, что машины с беженцами проносятся на огромной скорости. Люди опасаются быть обстрелянными ВСУ, хотя и в нашем Минобороны, и в мариупольской администрации сообщали о том, что маршруты выхода согласованы.

В качестве "зеленого" коридора был выбран маршрут "Мариуполь - Запорожье" и объявлен режим тишины. Власти хотели использовать затишье, чтобы обеспечить Мариуполь продуктами и лекарствами, а также восстановить разрушенную инфраструктуру. Вот как обстановку в городе все последние дни описывают сами местные жители: "Всем тем людям, которым я уже писала про наших "доблестных защитников" полк "Азов"*, который "сбивает российские самолеты". Такие "герои". Они выламывают нам заборы, забираются на вторые этажи и лупят от нас".

Как сообщили в российском Минобороны, националисты не выпускают мирных жителей и иностранцев из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные колонны украинской стороной не формировались, а объявленный "режим тишины" активно использовался для перегруппировки войск и национальных батальонов на оборонительных позициях.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на тяжесть последствий срыва сегодняшней гуманитарной операции, готовы и дальше терпеливо и настойчиво работать с представителями Украины и международными организациями по немедленному разрешению кризисной гуманитарной ситуации.

*"Азов" и "Айдар" - запрещенные в России организации

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"