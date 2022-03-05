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НАТО пересматривает способ обороны своей территории

15:30
  • суббота
  • 05 марта 2022

Принято решение образовать в Румынии новую боевую группу во главе с Францией

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил в интервью румынскому телеканалу Digi24, что альянс пересматривает способ обороны своей территории.
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"Мы примем дополнительные меры по укреплению нашей позиции и наращиванию нашей мощи на восточном фланге, так как Россия нанесла беспрецедентный удар по архитектуре безопасности в Европе", - уточнил Джоанэ.

По его словам, принято в том числе решение образовать в Румынии новую боевую группу во главе с Францией. Также военное присутствие станет намного более значительным в регионе Балтийского моря.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Цель - демилитаризация и денацификация Украины

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