НАТО пересматривает способ обороны своей территории

Принято решение образовать в Румынии новую боевую группу во главе с Францией

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил в интервью румынскому телеканалу Digi24, что альянс пересматривает способ обороны своей территории.

"Мы примем дополнительные меры по укреплению нашей позиции и наращиванию нашей мощи на восточном фланге, так как Россия нанесла беспрецедентный удар по архитектуре безопасности в Европе", - уточнил Джоанэ.

По его словам, принято в том числе решение образовать в Румынии новую боевую группу во главе с Францией. Также военное присутствие станет намного более значительным в регионе Балтийского моря.

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