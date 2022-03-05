Собянин открыл уникальный хирургический тренинг-центр в ГКБ им. Ворохобова

Расположен он в двухэтажном здании площадью 1,5 тысячи квадратных метров

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в городской клинической больнице №67 тренинг-центр инновационных хирургических технологий. По словам градоначальника, этот центр - самый крупный и современный в Европе, здесь собраны лучшие специалисты, представлено лучшее оборудование.

Расположен тренинг-центр в двухэтажном здании площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Здесь размещены в том числе тренинговый зал хирургических технологий, помещения для хранения и заготовки биологического материала, а также лекционно-симуляционный зал, два лекционных зала с мультимедийным оборудованием. Коллектив насчитывает 29 человек.

Уточняется, что ключевым направлением обучения станет нейрохирургия. Проходить его смогут ежегодно более 700 практикующих врачей-хирургов. Также организуют курсы по травматологии и ортопедии, торакальной и челюстно-лицевой хирургии, ЛОР.

Как сообщил в ходе посещения мэр столицы, ведется подготовка к работе на базе больницы и нового перинатального центра, он станет самым современным в стране.

"Центр будет принимать около 13 тыс. родов, то есть почти каждый десятый москвич будет рождаться здесь в этом прекрасном центре, который также является, с точки зрения технологий медицинских, всего оборудования, - мирового уровня центром", - подчеркнул глава города.

Открытие центра должно было состояться два года назад, но из-за пандемии сроки пришлось перенести, объяснил Собянин, добавив, что после тщательной санитарной обработки суперсовременный корпус будет отдан для оказания помощи материнству и детству.

Мэр выразил врачам и медицинским сестрам благодарность за героическую работу в условиях пандемии COVID-19. "Сегодня они переходят к самой благодарной миссии, к самой благородной работе по оказанию помощи материнству и детству - к принятию родов, оказанию помощи в самых тяжелых случаях при родах, в которых требуется особое внимание", - указал градоначальник.

Женскую часть медицинского коллектива Собянин поздравил с наступающим Международным женским днем, пожелав счастья и здоровья. Москва, по словам мэра, сама по себе является женским городом с женским лицом.

Мощность перинатального центра на базе ГКБ №67 составляет 392 койки. Будет функционировать собственная бактериологическая лаборатория. Медучреждение интегрировано в систему ЕМИАС, специализацией станет оказание медицинской помощи беременным из групп высокого риска.

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