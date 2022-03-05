Путин назвал тяжелым решение о спецоперации на Украине

Россия пыталась решить конфликт в мирном русле

Президент России Владимир Путин заявил в субботу, что решение о проведении на Украине военной спецоперации было тяжелым.

Как отметил глава государства, с начала боевых действий в Донбассе в 2014 году были убиты от 13 до 14 тысяч человек, среди них более 500 детей. По словам Путина, Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле, но Киев организовал блокаду региона.

Вместе с тем российский лидер назвал театром абсурда утверждения о том, что Россия не собиралась выполнять Минские соглашения. Те же, кто сегодня сражаются и отдают свои жизни, делают это за будущее России, подчеркнул Путин.

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