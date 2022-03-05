Путин: будущее украинской государственности может оказаться под вопросом

Нейтральный статус Украины нужен, чтобы страна не вступила в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил в субботу, что у Украины с советских времен есть ядерные и ракетные компетенции.

По словам главы государства, если руководство Украины продолжит делать то, что они делают, это поставит под вопрос будущее украинской государственности. "И это будет целиком и полностью их ответственность", - подчеркнул российский лидер.

Как объяснил Путин, нейтральный статус Украины нужен, чтобы страна не вступила в НАТО. При этом президент обратил внимание на то, что в России тоже есть неонацисты, но не в правительстве.

С 24 февраля Россия ведет на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны.

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