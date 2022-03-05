Путин: военное положение в России вводить не планируется

В боевых действиях на Украине не участвуют ни срочники, ни резервисты

На территории России не будет вводиться военное положение, сообщил в субботу президент страны Владимир Путин.

Как уточнил глава государства, военное положение вводится по указу президента в случае внешней агрессии. "У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет", - сказал российский лидер.

Он добавил, что ядерные силы России были переведены на особый режим после заявления главы МИД Британии. О каком именно заявлении идет речь, президент не уточнил.

Вместе с тем Путин особо обратил внимание на то, что введение бесполетной зоны над территорией Украины будет рассматриваться Москвой как участие в боевых действиях, на что последует ответ.

При этом Путин добавил, что в боевых действиях на Украине не участвуют ни срочники, ни резервисты. Таких планов нет. Работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине почти завершена, резюмировал глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"