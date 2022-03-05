Путин выделил ключевое требование к Украине

Все варианты лежат на столе перед Киевом

Как заявил в субботу президент России Владимир Путин, украинская сторона держит в заложниках свыше 6 тысяч иностранных граждан, еще хуже относится к своим гражданам.

По словам главу государства, ключевое требование России к Украине - это демилитаризация.

Также Путин указал на то, что санкции против России из-за ситуации на Украине - сродни объявлению войны, но до этого пока не дошло.

По словам российского лидера, есть много разных вариантов демилитаризации Украины, они лежат на столе переговоров с Киевом. Москва надеется на положительную реакцию.

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