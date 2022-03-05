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Путин описал выход из ситуации с санкциями

17:06
  • суббота
  • 05 марта 2022

Россия полностью обеспечивает себя по основным продуктам питания

Президент России Владимир Путин заявил в субботу, что в условиях санкций Запада из-за ситуации на Украине все пенсии и социальные пособия в России будут индексироваться по плану.

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Как уточнил глава государства, выходом из текущей ситуации может быть максимальная экономическая свобода бизнеса.

В ближайшее время российский лидер пообещал объявить новые шаги по созданию в России единой системы поддержки семей. Кроме того, по словам президента, он поддерживает идею отказа от уголовного преследования за экономические преступления.

Россия будет наращивать внутренние авиаперевозки, но продолжит летать и за рубежом, добавил Путин. Глава государства также обратил внимание на то, что Россия полностью обеспечивает себя по основным продуктам питания.

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