Путин описал выход из ситуации с санкциями

Россия полностью обеспечивает себя по основным продуктам питания

Президент России Владимир Путин заявил в субботу, что в условиях санкций Запада из-за ситуации на Украине все пенсии и социальные пособия в России будут индексироваться по плану.

Как уточнил глава государства, выходом из текущей ситуации может быть максимальная экономическая свобода бизнеса.

В ближайшее время российский лидер пообещал объявить новые шаги по созданию в России единой системы поддержки семей. Кроме того, по словам президента, он поддерживает идею отказа от уголовного преследования за экономические преступления.

Россия будет наращивать внутренние авиаперевозки, но продолжит летать и за рубежом, добавил Путин. Глава государства также обратил внимание на то, что Россия полностью обеспечивает себя по основным продуктам питания.

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