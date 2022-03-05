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ЦБ предупредил о замедлении работы системы быстрых платежей

17:27
  • суббота
  • 05 марта 2022

На каналы телеком-провайдеров идут DDoS-атаки

Центробанк сообщил в субботу, что на каналы телеком-провайдеров идут активные DDoS-атаки. В связи с этим могут возникнуть проблемы с системой быстрых платежей.
ЦБ сообщил о рекордном росте наличных в обращении

"Часть операций может проходить медленнее или их потребуется повторить через некоторое время. Это никак не влияет на сохранность средств", - сказано в сообщении.

Специалисты занимаются решением проблем.

Система быстрых платежей была запущена в конце января 2019 года. Оператором и расчетным центром является ЦБ. Граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

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Логотип Системы быстрых платежей (СБП)
Логотип Системы быстрых платежей (СБП)
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