МИД: Москва не забудет сотрудничества англичан с киевским режимом

Интересы Британии в России будут подорваны

Министерство иностранных дел России выпустило комментарий относительно отношений Москвы и Лондона.

"Британский политистеблишмент развязал против России санкционную войну, призывая свое население потерпеть лишения "ради сохранения свободы и демократии в Европе". То, что в попытках навредить нам они нанесут еще больший вред себе, их не останавливает", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат добавила, что Москва примет ответные меры, результатом которых станет подрыв британских интересов в России.

Как указала спикер внешнеполитического ведомства, Лондон открыто заявляет, что намерен "задушить российскую экономику".

"Такая откровенность дорогого стоит, и мы этого не забудем. Как не забудем и сотрудничества англичан с киевским режимом и ультранационалистическими силами на Украине, продолжающиеся в эти дни поставки британского вооружения, которое применяется против мирного населения Донбасса и российских военных", - подчеркнула Захарова.

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