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Франция советует компаниям "не спешить" с уходом из России

18:28
  • суббота
  • 05 марта 2022

Рвать связи в одностороннем порядке никто не хочет

Как сообщила в субботу газета Le Figaro, правительство Франции посоветовало своим компаниям "не спешить с уходом из России".
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"Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр выразил мнение, что сейчас лучше поставить бизнес на паузу, чем в спешке покидать страну в одностороннем порядке и никого не предупредив", - рассказал собеседник издания из числа предпринимателей.

Вместе с тем в материале сказано, что французские компании пока не намерены разрывать связи. Речь может идти в основном о приостановке.

Российский филиал группы является самым рентабельным, отметил генеральный директор компании Bonduelle Гийом Дебросс. Несколько французских сотрудников компании создали в России семьи.

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