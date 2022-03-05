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Российские военнослужащие заняли базу ВСУ под Херсоном

18:48
  • суббота
  • 05 марта 2022

Там могло размещаться около четырех тысяч бойцов

Как сообщило в субботу вечером Минобороны, российские военнослужащие взяли под контроль военную базу вооруженных сил Украины неподалеку от села Раденьск Херсонской области.

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"База размещалась на территории в шесть-семь гектаров. Среди обнаруженных на ней трофеев - украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили "Урал". В нескольких метрах от стоянки - большой ангар. В нем расположен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также были обнаружены минометные боеприпасы и осколочно-фугасные снаряды, ракетные снаряды для систем залпового огня.

По данным ведомства, подготовку на базе проходили в том числе морская пехота, артиллеристы и танкисты. Всего там могло размещаться около четырех тысяч бойцов.

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Брошенная военная база ВСУ
Брошенная военная база ВСУ
Брошенная военная база ВСУ
Российские военнослужащие заняли базу ВСУ под Херсоном
Российские военнослужащие заняли базу ВСУ под Херсоном
Брошенная ВСУ военная техника
Брошенная ВСУ военная техника
Брошенные ВСУ боеприпасы
Брошенные ВСУ боеприпасы
Брошенная военная база ВСУ
Брошенная военная база ВСУ
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