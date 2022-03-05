Российские военнослужащие заняли базу ВСУ под Херсоном

Там могло размещаться около четырех тысяч бойцов

Как сообщило в субботу вечером Минобороны, российские военнослужащие взяли под контроль военную базу вооруженных сил Украины неподалеку от села Раденьск Херсонской области.

"База размещалась на территории в шесть-семь гектаров. Среди обнаруженных на ней трофеев - украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, автомобили "Урал". В нескольких метрах от стоянки - большой ангар. В нем расположен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также были обнаружены минометные боеприпасы и осколочно-фугасные снаряды, ракетные снаряды для систем залпового огня.

По данным ведомства, подготовку на базе проходили в том числе морская пехота, артиллеристы и танкисты. Всего там могло размещаться около четырех тысяч бойцов.

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