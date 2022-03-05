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Турция не планирует вводить санкции против России

19:04
  • суббота
  • 05 марта 2022

Республика не хочет занимать чью-то сторону в конфликте

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что у республики нет планов вводить ограничения против России.
Турция отказалась закрывать проливы для российских кораблей

"На данный момент у нас нет плана санкций. Прежде всего, конечно, мы не хотим, чтобы нас выдвинули на позицию стороны в этой войне. Мы, конечно, не хотим, чтобы наша экономика пострадала от этого", - сказал он в эфире телеканала NTV.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина в Турцию, где стороны могли бы обсудить деэскалацию ситуации на Украине.

24 февраля Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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