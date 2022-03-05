Минобороны России объявило о возобновлении наступления

Националисты не пустили ни одного человека по гуманитарным коридорам

Министерство обороны России сообщило вечером в субботу, что ни один мирный житель не смог выйти по коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи.

"Из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать "режим тишины" наступательные действия с 18:00 возобновлены", - сказано в сообщении.

В воздушном бою в районе Житомира сбито 4 украинских самолета Су-27, войсками ПВО уничтожены беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2" и вертолет Ми-8.

ВС России наступают широким фронтом и взяли под контроль еще семь населенных пунктов. Всего за время спецоперации поражено 2119 объектов военной инфраструктуры Украины.

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