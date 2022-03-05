Путин принял в Кремле премьера Израиля

Лидеры обсуждали Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в субботу в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с премьером Израиля Нафтали Беннетом, передает ТАСС.
Вместе с тем агентство Reuters уточнило, что стороны обсудили ситуацию на Украине. Заявлений для прессы по итогам встречи не планируется.
Ранее в субботу Путин сообщил, что решение о спецоперации на Украине было для него тяжелым, но другого варианта для обеспечения демилитаризации и денацификации Украины не осталось.
Спецоперация продолжается с 24 февраля. Российские вооруженные силы выводят из строя военную инфраструктуру ВСУ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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