Прощеное воскресенье: как провести его правильно

В храмах проходят богослужения

Масленичная неделя у православных верующих сегодня заканчивается Прощеным воскресеньем. Это последний день перед началом Великого поста.

Во всех храмах проходят богослужения, во время которых прихожане и священнослужители просят прощения друг у друга. Примирение - необходимая ступень к покаянию, считают иерархи церкви.

Стоит найти время для милосердных дел, а также помощи тем, кто в ней нуждается. В Прощеное воскресенье церковный устав еще позволяет есть скоромную пищу. Чего нельзя будет делать в ближайшие 40 дней - до Воскресения Господня. В этом году Пасха по Григорианскому календарю выпадает на 24 апреля.

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