ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол Антонов: антироссийская риторика в США дошла до абсурда

10:20
  • воскресенье
  • 06 марта 2022

Он прокомментировал заявление американского сенатора Рика Скотта

Антироссийская риторика в США дошла до абсурда, а звучащие там лозунги становятся крайне рискованными для международной безопасности.
США отказались устанавливать бесполетную зону над Украиной

Так прокомментировал наш посол в Вашингтоне Анатолий Антонов высказывания сенатора от республиканской партии Рика Скотта, передает "ТВ Центр". Конгрессмен заявил, что не исключает возможности ввода американских войск на Украину.

Тем временем британский премьер Борис Джонсон публично обратился к лидерам других стран поддержать его план давления на Россию, который должен нанести максимальный ущерб Москве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.