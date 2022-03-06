Посол Антонов: антироссийская риторика в США дошла до абсурда

Он прокомментировал заявление американского сенатора Рика Скотта

Антироссийская риторика в США дошла до абсурда, а звучащие там лозунги становятся крайне рискованными для международной безопасности.

Так прокомментировал наш посол в Вашингтоне Анатолий Антонов высказывания сенатора от республиканской партии Рика Скотта, передает "ТВ Центр". Конгрессмен заявил, что не исключает возможности ввода американских войск на Украину.

Тем временем британский премьер Борис Джонсон публично обратился к лидерам других стран поддержать его план давления на Россию, который должен нанести максимальный ущерб Москве.

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