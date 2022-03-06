ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Visa и Mastercard российских банков продолжат работать внутри страны

09:53
  • воскресенье
  • 06 марта 2022

Средства клиентов на счетах останутся в полной сохранности и будут доступны

Международные платёжные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. В Центробанке пояснили, что карты, выпущенные отечественными финансовыми организациями, продолжат функционировать в нашей стране в обычном режиме до истечения срока действия, передает РИА Новости.
ЦБ предупредил о замедлении работы системы быстрых платежей

При этом средства клиентов на счетах доступны и находятся в сохранности. Все транзакции на территории России будут выполняться при помощи Национальной системы платёжных карт. Однако теперь карты данных систем нельзя будет использовать за рубежом и для покупок в иностранных онлайн-магазинах. Кроме того, в России не будут работать карты, выпущенные в других странах.

Как отметили в Сбере, в ряде государств принимают карты "МИР". Это Турция, Вьетнам, Объединённые Арабские Эмираты, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Кипр. Россиянам, которые сейчас находятся за границей, рекомендовано заранее снять достаточное количество наличных денег.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Visa и Mastercard
Visa и Mastercard
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.