Visa и Mastercard российских банков продолжат работать внутри страны

Средства клиентов на счетах останутся в полной сохранности и будут доступны

Международные платёжные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. В Центробанке пояснили, что карты, выпущенные отечественными финансовыми организациями, продолжат функционировать в нашей стране в обычном режиме до истечения срока действия, передает РИА Новости.

При этом средства клиентов на счетах доступны и находятся в сохранности. Все транзакции на территории России будут выполняться при помощи Национальной системы платёжных карт. Однако теперь карты данных систем нельзя будет использовать за рубежом и для покупок в иностранных онлайн-магазинах. Кроме того, в России не будут работать карты, выпущенные в других странах.

Как отметили в Сбере, в ряде государств принимают карты "МИР". Это Турция, Вьетнам, Объединённые Арабские Эмираты, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Кипр. Россиянам, которые сейчас находятся за границей, рекомендовано заранее снять достаточное количество наличных денег.

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