Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс

Есть пострадавшие среди мирных жителей

Подразделения Народной милиции ДНР ведут успешное наступление на западной и северо-западной окраинах Мариуполя. Наши вооружённые силы взяли под контроль ещё несколько населённых пунктов и продвинулись вперёд на 11 километров. Успешное наступление ведёт и группировка войск ЛНР. Тем временем ВСУ не прекращают обстрелы территорий Донбасса. В Донецкой народной республике пострадали 15 мирных жителей. В Луганской - двое.

Спустя 143 дня украинского плена на свободу выходит Андрей Косяк. Один из представителей ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня. Офицера захватили на линии соприкосновения, когда он выполнял свои служебные обязанности.

"Меня кинули, как собаку, рядом с какой-то помойной ямой. Ну и военнослужащие начали рвать меня на сувениры. Сорвали погон. Сорвали повязку СЦКК", - рассказал Андрей Косяк.

Освобождение офицера оказалось возможным благодаря продвижению армий народных республик в Донбассе. Стало известно, что погиб командир донецкого батальона "Спарта" Владимир Жога. Это произошло во время эвакуации мирных жителей из Волновахи. Националисты не позволяют людям покинуть зону боев.

В Мариуполе националисты полка "Азов" (запрещен в России) блокируют эвакуацию, обманывая мирных жителей и утверждая, что ополченцы и российская армия не предоставляют гуманитарного коридора. На деле же дороги на выезд для людей открыты, а из России - идут колонны грузовиков с продуктами, медикаментами и товарами первой необходимости. Новая партия - 400 тонн гуманитарного груза.

Эти кадры опубликовало Министерство обороны - на них продвижение воздушно-десантных войск в Киевской области. Специальная операция на Украине продолжается. Под Херсоном ВСУ отступили и бросили военную базу, оставив танки, БТРы, другую технику и 4,5 тонны боеприпасов.

В рядах националистических батальонов, очевидно, повышается градус злости. Появилось видео, как радикалы избивают трехкратного чемпиона Украины по самбо Максима Рындовского, который тренировался в бойцовском клубе "Ахмат".

В Киеве убит Денис Киреев, это подтвердили в Минобороны Украины. Он был в составе украинской делегации на переговорах в Белоруссии. Информация приходит противоречивая - сначала было заявлено, что это Служба безопасности якобы убила Киреева при задержании. Затем Киев записал банкира в разведчики, и распространил новость, что он погиб на спецзадании. Всё это похоже на сигнал тем, кто рассчитывает на мирные переговоры. Лидеры Майдана показывают, что готовы воевать - с автоматом позирует Андрей Парубий.

Впрочем, в городах, которые перешли под контроль российской армии, люди уже сдают оружие и получают за это вознаграждение. Эти кадры из Мелитополя. А на этих кадрах (см. видео) показано, как, минуя очереди, из Украины в Европу бегут обеспеченные люди. Полиция сопровождает до границы элитные машины.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"