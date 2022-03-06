В Финляндии заявили о негативном эффекте от антироссийских санкций

В Европе начинают говорить о влиянии ограничений для экономики

Премьер Великобритании Борис Джонсон обратился к лидерам других стран и призвал присоединится к его плану, нацеленному нанести максимальный ущерб экономике России. Но вот только далеко не все государства готовы рискнуть собственным благополучием. О негативном эффекте санкций уже заговорили в Европе. Тем временем из-за рестрикций с этого дня отечественным авиаперевозчикам не рекомендовано летать за границу, если в их парке есть самолёты в лизинге.

С сегодняшнего дня Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж, а оттуда - с 8 марта. И опасения риска арестов и задержаний лайнеров оказались не напрасны. В субботу из Шарм-эш-Шейха не смог взлететь борт "Уральских авиалиний". Лизингодатель обратился к египетским властям, чтобы они остановили вылет, а Европейская организация по безопасности воздушной навигации не дает разрешения на пересечение своей зоны.

Маршрут домой пролегал через территорию Кипра. Туристов отправили обратно в отели. В международном аэропорту "Канкуна" - длинные очереди у стоек регистрации. Отдыхающие в Мексике россияне досрочно возвращаются на родину. Ростуризм рекомендует нашим агентствам продавать туры с перелетами авиакомпаний, не затронутых запретами.

Пока одни страны все еще пребывают в санкционном угаре, вводя новые ограничения, другие уже начинают считать убытки. В Финляндии заявили о негативном эффекте от антироссийских рестрикций: затронет 90% местных экспортных компаний. Сильнее всего предприятия обеспокоены ограничениями, которые направлены на банковский сектор.

Также компании задумываются о доступности сырья и сложностях, связанных с перевозкой. Логистические цепочки поставок будут нарушены, аукнется не только всей Европе, предупреждает финская Центральная торговая палата. В МВФ отмечают резкий рост цен на энергоносители и зерновые и говорят о разрушительном экономическом ущербе. Но евробюрократы, кажется, готовы бросить в костер санкционный войны всю экономику Старого Света вместе с его населением.

"ЕС должен избавиться от зависимости от российских нефти, газа и угля. Одна из самых критических тем - это энергия. Мы наложили три пакета жёстких санкций", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Присоединиться к антироссийским санкциям отказались Мексика, Бразилия, Куба, Сербия, Молдавия, Грузия, Индия, Китай, государства АСЕАН и Ближнего Востока. И вот уже кабмин Франции по главе с президентом Макроном собирают в Елисейском дворце представителей крупнейших компаний и рекомендуют им не торопиться уходить с российского рынка.

Бизнес прислушался. Венгрия отказалась отправлять Украине оружие. Словакия вслед за Польшей и Болгарией опровергла намерение передавать Киеву боевые самолеты. Ранее пресс-служба ВМС Украины запустила дезинформацию о возможности этих поставок.

Президент Зеленский едва ли не каждый день убеждает всех, что он - в Киеве. Но явно не на передовой и даже не со своими генералами. Газета Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации пишет: Госдеп США, Пентагон и другие ведомства готовят планы на случай, если команде Зеленского придется покинуть страну, рассматривается сценарий создания украинского правительства в изгнании. То есть, в победу Киева не верит никто из его так называемых партнеров.

Зеленский, который так уповал на помощь запада, теперь практически не стесняется в выражениях, обвиняя североатлантический альянс в слабости. Небо не закрывают, боевые самолеты не дают.

Зеленский, кажется, так и не понял: его страна просто стала предметом политического торга для внутренних разборок в самих США. Так, оппоненты Джо Байдена уже всё громче обвиняют американского президента в том, что деньги на борьбу с коронавирусом закончились, потому что их направили на помощь Киеву.

Лилия Акиньшина, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".

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