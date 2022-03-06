Путин разрешил выплачивать долги зарубежным кредиторам в рублях

Перечень стран будет определен позднее
Российские организации получают право выплачивать долги перед кредиторами из недружественных стран в рублях. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Согласно документу, перечень таких стран должно определить правительство в течение двух недель. Временный порядок расчётов распространяется на обязательства в размере от 10 миллионов рублей в месяц или превышающим эквивалент этой суммы в иностранной валюте по курсу Центробанка.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"