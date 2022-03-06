Минобороны рассказало о подвигах и героизме российских военных

Многие представлены к наградам

Указ, подписанный президентом, касается дополнительных социальных гарантий российским военным, росгвардейцам и членам их семей. Семьям погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса выплатят по пять миллионов рублей. В случае ранения - по три миллиона.

Между тем Минобороны продолжает рассказывать о подвигах, совершённых нашими бойцами в ходе спецоперации. Один из них - старший лейтенант Андрей Шаповалов. Представлен к Ордену мужества за то, что сорвал атаку националистов на колонну. Умело руководя действиями подчинённых, командир взвода организовал оборону и вступил в неравный в бой с превосходящими силами врага. Лично уничтожил три боевые машины и зенитную установку.

Благодаря действиям майора Дмитрия Абакумова, под командованием которого дивизион вступил в бой с противником, наши военные артиллерийским огнём нанесли значительные потери врагу, в том числе уничтожили и командный пункт. Что способствовало успешному прорыву подразделений ЛНР

Командир отделения мотострелковой роты младший сержант Антон Демидов в ходе выполнения спецзадачи в одиночку вступил в заведомо неравный бой, начав вести огонь. Создав отвлекающий манёвр, он задержал на исходных позициях батарею противника, которую удалось уничтожить огнём артиллерии.

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