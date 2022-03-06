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Сильная метель обрушилась на Челябинскую область

12:16
  • воскресенье
  • 06 марта 2022

На дорогах начались проблемы

Мощный циклон бушует в Челябинской области. На регион обрушились снегопады и сильный ветер с порывами до 25 метров секунду. На дорогах заносы и гололедица. Из-за непогоды на федеральной трассе М-5 частично ограничено движение для пассажирских автобусов. А водителей призывают отказаться от поездок на дальние расстояния.

Такого снегопада в начале весны жители Челябинска не видели уже много лет. Метель оказалась настолько сильной, что на участке трассы М-5 даже ограничили движение автобусов. Из-за скопления большегрузных машин дорога оказалась полностью заблокированной.

Несколько часов машины стояли в плотной пробке без движения. Водители признаются - у некоторых начались проблемы с запасом топлива. Чтобы разблокировать трассу, всю ночь работало 127 единиц снегоуборочной техники. К утру к коммунальным службам подключились дополнительные силы. Но полностью восставить движение пока не удалось. Затор растянулся на десятки километров.

Автомобилисты пытаются развернуться прямо на трассе. Но получается это далеко не у всех. Встречные полосы практически на всём шоссе разделены отбойником. Легковушки оказались зажаты между грузовиками, которые зачастую не могут сдвинуться с места из-за образовавшейся наледи.

В челябинском аэропорту было задержано несколько рейсов. Требовалось время на расчистку взлётно-посадочных полос. Сейчас работу воздушной гавани удалось вернуть в график. Но задержки могут возникнуть вновь, предупредили пассажиров. Ближе к вечеру станет заметно холодать. По данным регионального гидрометцентра, ночью столбик термометра опустится ниже 30 градусов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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