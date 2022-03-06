В Москве для студентов и абитуриентов провели квест по профориентации

Молодежь узнала о вакансиях и требованиях

В Москве на международной выставке "Образование и карьера" для студентов и абитуриентов организовали квест по профориентации.

В игровой форме участники тестируют свои знания и навыки. Знакомятся с образовательными программами. Узнают больше о вакансиях и требованиях, которым надо соответствовать при устройстве на работу.

Квест организован проектом "Другое дело" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Всё зависит от нашей молодёжи. Главное действие. И мы в этом будем способствовать, потому что проект "Другое дело" - это такой импульс к действию. А действие как раз-таки является успехом достижения и получения той самой заветной работы", - рассказал руководитель проекта "Другое дело" АНО "Россия - страна возможностей" Кирилл Хвиль.

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