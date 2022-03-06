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Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова отмечает юбилей

12:39
  • воскресенье
  • 06 марта 2022

Ей 85

Юбилей сегодня отмечает первая в мире женщина-космонавт. Герою Советского Союза Валентине Терешковой - 85.

Она родилась в небольшой деревне в Ярославской области, работала на фабрике, занималась парашютным спортом в аэроклубе. В отряд космонавтов её выбрали из сотен претенденток, отмечает "ТВ Центр".

Подготовку Терешковой вёл сам Сергей Королев. Легендарная "Чайка" - именно под таким позывным её узнал весь мир в июне 63 года. Она провела на орбите почти трое суток. И до сих пор остается единственной женщиной-космонавтом, совершившей космический полёт в одиночку.

Сейчас Валентина Владимировна ведет активную государственную и общественную работу. Она депутат Госдумы. Терешкова удостоена высоких наград - среди них "Ордена за заслуги перед Отечеством".

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