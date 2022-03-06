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Исполнители русского романса выступили в Кремлевском дворце

12:43
  • воскресенье
  • 06 марта 2022

Артисты - из разных стран

Русские романсы в исполнении солистов разных стран прозвучали в Дипломатическом зале Государственного Кремлевского дворца.

Вместе с российскими исполнителями на главную сцену страны вышли артисты из Белоруссии, Армении, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана, сообщает "ТВ Центр".

Ведущая программы "Возвращение романса" представила публике лучших из лауреатов Международного конкурса "Романсиада", который проходит под патронатом Всемирной организации ЮНЕСКО.

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