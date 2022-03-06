Ракетные войска ВС России уничтожили комплекс С-300 на Украине

Об этом сообщили в Минобороны

С начала спецоперации уничтожено 2203 украинских военных объекта. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция", - приводит его слова ТВЦ.Ru.

Также он сообщил, что ракетные войска ВС России уничтожили на Украине зенитный ракетный комплекс ПВО С-300. Всего за сутки было уничтожено шесть БПЛА, среди которых Bayraktar TB2.

Накануне вечером Минобороны России сообщило, что ни один мирный житель не смог выйти по коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи. Киев не желает воздействовать на националистов или продлевать "режим тишины".

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