В России госпитализировали более 8 тысяч человек с коронавирусом

Новые данные привел Оперштаб

За последние сутки в России выявлено 79863 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в воскресенье в Оперштабе. Госпитализированы 8242 человека.

"Снижение количества госпитализаций отмечено в 57 регионах. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах России. Увеличение количества госпитализаций произошло в 26 регионах", - приводит АГН "Москва" сообщение Оперштаба.

В пятницу в Кремле сообщили, что заболеваемость COVID-19 в России снижается. Однако о перспективах динамики пандемии судить пока рано, отметили там.

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