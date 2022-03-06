Отмена части ковидных ограничений в Москве: что важно знать

Пандемия еще не ушла, предупреждают специалисты

Главная столичная новость недели - отмена значительной части коронавирусных ограничений. QR-коды москвичам больше не нужны. Соответствующий указ в четверг подписал мэр Сергей Собянин. Театры и концертные площадки могут заполнять все зрительские места. А домашний режим для горожан старше 60 лет становится лишь рекомендацией. Кстати, социальные карты им уже разблокировали с понедельника.

Последние четыре недели специалисты наблюдают в Москве значительное снижение заболеваемости коронавирусом. Если на пике пандемии в конце января - начале февраля количество инфицированных доходило до 26 тысяч в сутки, то накануне Covid-19 был выявлен у двух тысяч человек. Так что решение городских властей о снятии большей части ограничений вполне логично. Сообщил о нём Сергей Собянин в своем личном блоге.

Москвичи, да и гости столицы уже оценили отмену ограничений. QR-коды больше не проверяют и проход в музей уже не отнимает столько времени. Заполнять музейные залы разрешалось не более чем на 70%. Теперь можно на все 100. Правда, некоторые обязанности сохранились и для сотрудников галерей, и для посетителей.

"Все могут прийти в музей. Но пандемия еще до конца никуда не ушла, поэтому в музее по-прежнему обеспечивается вся безопасность санитарная. То есть обеззараживаются все поверхности. Обеззараживается система воздуха. Но при этом нужно оставаться в санитарных средствах, нужно оставаться в масках и соблюдать дистанцию", - рассказала директор московского музея космонавтики Наталья Артюхина.

Шире для своих зрителей распахивают двери театры. Теперь выпускать в продажу можно все билеты, а не две трети, как раньше. Кинотеатры также могут работать на 100 процентов своих возможностей. До отмены ограничений залы разрешалось заполнять лишь на половину.

"Была нехватка мест, особенно на новогодние праздники, когда все сеансы были распроданы, люди приходили и приходилось им отказывать. Сейчас с такой проблемой мы не столкнемся", - рассказал руководитель кинотеатра "Москино Космос" Дмитрий Мальшов.

Летом прошлого года QR-коды стали обязательными при посещении ресторанов и кафе. Это ограничение также снято.

"Мы продолжаем замер температуры, протирание, проветривание, поэтому спокойно люди могут к нам заходить. Но мы просим, чтобы они заходили в масках, чтобы просто пройти в зал на свое место и тут уже проблем никаких нет", - отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Снятие коронавирусных ограничений коснулось концертных площадок и стадионов. Мэр столицы Сергей Собянин, к тому же, сообщил, что домашний режим для тех, кому за 60 и людей с хроническими болезнями теперь носит рекомендательный характер. Ну а эпидемиологи напоминают: хотя более 95 процентов заболевших сейчас инфицированы штаммом "омикрон", который переносится легче, вирус все равно представляет опасность. Так что масочный режим в общественных местах остается обязательным.

"Мы на сегодняшний день все-таки наблюдаем, что у нас циркулирует вирусы как гриппозные, так и негриппозной этиологии, и новая коронавирусная инфекция, штамм "омикрон", поэтому опасность заболеть - она на сегодняшний день остается", - сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Москве Юлия Кобзева.

Ну и, конечно, специалисты напоминают о необходимости вакцинации и ревакцинации. Только это может уберечь от тяжелых последствий коронавируса.

Александр Огородников, "ТВ Центр".

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