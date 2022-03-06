Цветочный рынок России ждут большие перемены

Это связано с курсом валюты и транспортными проблемами

Скоро 8 марта. Тюльпаны, хризантемы, розы в праздник продаются тысячами, если не миллионами. И большинство из них приезжает к нам из других стран. Но в этом году ситуация с импортом осложнилась - поставки под вопросом, логистика буксует, курс валюты меняется.

Розы, ирисы, нарциссы, гиацинты и тюльпаны всех сортов - тысячи цветов распускаются на московских прилавках. Это 8 марта удалось сделать пышным, но ситуация меняется. Цветочный бизнес входит в зону турбулентности.

Такая "джульетта" рискует оказаться не по карману. Основные поставки в цветочные магазины идут с аукционов Голландии и напрямую из Южной Америки, Ближнего Востока и Африки. Поэтому цены в этой яркой и сложной отрасли практически полностью зависят от валютного курса.

К подорожанию из-за резкого скачка мировых валют могут прибавиться дополнительные транспортные расходы. На рынке в это время года в разряде экзотики оказалась сирень из Голландии, стоит 400 рублей за веточку, но при этом особо не пахнет.

Есть и поистине исполинские розы из Эквадора - выше человеческого роста, стоят 400 рублей за штуку. С южноамериканскими цветами конкурируют российские.

"В данный момент все покупают только их, нет смысла ходить, переплачивать за эквадорские, если мы можем хорошо покупать отечественные. Они ничем не отличаются по стойкости, красоте", - говорит владелец цветочной точки.

Но 8 марта традиционно праздник тюльпанов! В подмосковных теплицах выращивают миллионы цветов. Луковицы начали сажать с конца декабря - по специальной технологии. А срезать начинают уже с середины февраля - важно, чтобы бутоны были плотно закрыты, тогда в холодильнике при температуре плюс 2 градуса цветы могут храниться до месяца.

Все производство полностью российское, но луковицы - голландские. В этих обстоятельствах у российских производителей цветочной продукции главная задача - вернуть технологии и заняться производством собственных луковиц для тюльпанов. Для этого планируется привлекать науку, поддерживать потенциальных производителей и инвесторов.

"Мы видим спрос на цветы у населения, несмотря на возникающие трудности. У нас хорошие перспективы нарастить собственное производство и эффективно развиваться", - заявил депутат Госдумы Алексей Ситников.

Для этого уже строятся новые теплицы и расширяются "цветочные" площади. Этот яркий рынок меняется и готов перестроиться, чтобы распуститься снова - вопреки обстоятельствам.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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