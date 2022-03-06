ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов более 300 человек

Киев не хочет воздействовать на националистов

Несмотря на провокации украинских националистов, Донецкая народная республика эвакуировала из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны более 300 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

Накануне вечером Минобороны России сообщило, что ни один мирный житель не смог выйти по коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи. Киев не желает воздействовать на националистов или продлевать "режим тишины".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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