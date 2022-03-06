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Путин сообщил об условиях приостановки операции на Украине

15:11
  • воскресенье
  • 06 марта 2022

Киев должен прекратить боевые действия и выполнить требования Москвы

Президент России Владимир Путин в воскресенье поговорил по телефону с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер рассказал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

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По словам Путина, Москва готова к диалогу с Киевом и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта. При этом Путин заявил о бесперспективности попыток украинских властей затянуть переговоры.

"Подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также отмечается, что российские военные делают все возможное для обеспечения безопасности мирных граждан. "На этом фоне особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса", - указали в Кремле.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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