Захарова: посольства России последние месяцы живут практически в блокаде

Происходят хакерские атаки

Последние несколько месяцев российские диппредставительства живут практически как в блокаде. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире на телеканале "Россия-1".

"Дело в том, что это блокада не условная, она не виртуальная, она самая настоящая. Еще раз повторю, это началось не один-два дня назад, не неделю назад, это все нагнеталось все эти годы", - приводит ее слова ТАСС.

Захарова рассказала, что посольства регулярно подвергаются хакерским атакам.

Ранее Захарова заявила, что народу Соединенных Штатов не нужна история с продолжением холодной войны.

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